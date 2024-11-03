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В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 29 250 военнослужащих и 180 танков, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем украинские войска лишились 102 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 063 боевых бронированных машин, 785 автомобилей, 255 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Восстановлению также не подлежат 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Также российские военные уничтожили 10 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и 4 РЛС ПВО. Кроме того, ВСУ потеряли 25 единиц инженерной и другой техники, 13 из которых составили инженерные машины разграждения. Была уничтожена 1 установка разминирования УР-77, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта на Украине, то Киев этим воспользуется, заявил ранее Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина не собирается захватывать российскую территорию. По его словам, украинскую сторону интересует возвращение собственных земель.