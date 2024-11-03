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00:36

Политика

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал смертным приговором отправку 60 чехов в ряды ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Решением отправить своих граждан в ряды ВСУ президент Чехии Петр Павел подписал им смертный приговор, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Павел разрешил 60 гражданам Чехии присоединиться к ВСУ.

"Подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима", – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что вступление чехов в ряды ВСУ не изменят положение Украины на фронте.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи, куда вошли снаряды для ЗРК, ракеты, артиллерийские боеприпасы и многое другое. Общая сумма транша составила 425 миллионов долларов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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