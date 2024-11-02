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Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 своим гражданам присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом передает "Чешское радио", ссылаясь на пресс-секретаря главы страны Филипа Платоша.

Всего более 180 чехов подали подобные заявления, однако о количестве отклоненных документов не сообщается. Местные СМИ добавляют, что предшественник Павела Милош Земан в период с февраля 2022 года по март 2023 года одобрил 132 разрешения граждан Польши вступить в ВСУ. При этом неизвестно, сколько человек действительно выехали на Украину.

Своим поступком глава государства показал, что ему не нужны свои граждане, сказала в ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"И вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии – ненужные люди", – отметила дипломат в ходе своего брифинга.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи, куда вошли снаряды для ЗРК, ракеты, артиллерийские боеприпасы и многое другое. Общая сумма транша составила 425 миллионов долларов.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что недоволен утечкой в СМИ информации о запросе у США ракет "Томагавк". Он назвал это конфиденциальной информацией, которая являлась частью секретных пунктов представленного ранее "плана победы".

