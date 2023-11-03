Гондурас отозвал своего посла из Израиля для консультаций

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Гондурас отозвал своего диппредставителя из Израиля для консультаций. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

По данным СМИ, Гондурас принял подобное решение в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

Сутками ранее стало известно, что Бахрейн отозвал своего посла из Израиля, израильский дипломат также отбыл из Манамы. Аналогичное решение приняло и министерство иностранных дел Иордании. Оно отозвало своего диппредставителя в Тель-Авиве.

Кроме того, власти Боливии разорвали дипломатические отношения с Израилем. Как уточнил замглавы МИД страны Фредди Мамани, государство осуждает действия израильской стороны в секторе Газа и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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