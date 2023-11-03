02:29Политика
Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине
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Члены палаты представителей конгресса США поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении более 14 миллиардов долларов помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.
За законопроект проголосовали 226 членов палаты представителей, против выступили 196. После того, как законопроект был одобрен в нижней палате конгресса, он поступит в Сенат.
При этом ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению "глубоко ошибочное предложение" республиканцев.
Кроме того, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины.
Байден выступает за то, чтобы конгресс согласовал бюджет на помощь одновременно Израилю и Украине, в то время как спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что запрос о помощи Киеву потребует отдельного обсуждения законодателей.
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