Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине

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Члены палаты представителей конгресса США поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении более 14 миллиардов долларов помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

За законопроект проголосовали 226 членов палаты представителей, против выступили 196. После того, как законопроект был одобрен в нижней палате конгресса, он поступит в Сенат.

При этом ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению "глубоко ошибочное предложение" республиканцев.

Кроме того, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины.

Байден выступает за то, чтобы конгресс согласовал бюджет на помощь одновременно Израилю и Украине, в то время как спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что запрос о помощи Киеву потребует отдельного обсуждения законодателей.



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