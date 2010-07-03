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В мире

16:06

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Более 3 тысяч мирных жителей Донбасса погибли в период вооруженного конфликта в регионе. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Организации объединенных наций (ООН).

"Убиты более 3330 мирных граждан", – указано в публикации.

Представители ООН также проанализировали смежные данные. По их подсчетам, из-за боевых действий и их последствий ранения получили 9 тысяч человек, более миллиона человек стали внутренними переселенцами, а еще 3,5 миллиона жителей региона нуждаются в помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском (регион Донбасса) 4 ноября. По его словам, разведение сил в Золотом и Петровском, а также согласование "формулы Штайнмайера" являются условиями проведения саммита в нормандском формате.

Решение о выводе военных соединений было принято в сентябре 2016 года. Войска удалось развести в двух населенных пунктах, однако затем части снова туда вернулись.

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