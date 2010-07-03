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Москва 24

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Политика

05:52

Гуманитарная помощь для детей от МЧС России отправилась в Донбасс

политика общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

МЧС России выслала в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом, предназначенным для детей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Автомобильная колонна МЧС России покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 550 тонн детских продуктовых наборов", – рассказали в пресс-службе министерства.

По имеющейся информации, автоколонна направится к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". Там машины пройдут нужные таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот время было отправлено 88 колонн МЧС, которые доставили свыше 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Ранее, 17 октября, МЧС России также выслало гуманитарную помощь жителям Донбасса. Сообщалось, что в новой партии гуманитарной помощи помимо всего прочего содержались детские продуктовые наборы.

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