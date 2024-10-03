Средства РЭБ подавили украинский беспилотник в районе Курчатова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа в районе Курчатова Курской области. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов написал в телеграм-канале.

В результате падения БПЛА произошли взрывы в хозпостройке, не имеющей отношения к Курской АЭС. На месте ЧП работают экстренные службы, уточнил Смирнов.

Как рассказали в пресс-службе концерна "Росэнергоатом", Курская АЭС работает в штатном режиме.

"В работе 3-й энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. 4-й энергоблок – в плановом ремонте. Первый и второй блоки – в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений", – уточнили в "Росэнергоатоме".

Ситуация вокруг Курской атомной электростанции остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на территорию России, сказал ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Агентство готово направить своих специалистов на станцию в случае необходимости. Тем не менее МАГАТЭ не планирует организовывать постоянное присутствие своей миссии на Курской АЭС, уточнил Гросси.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.