Политолог назвал призыв о вотуме недоверия Трасс спектаклем

11:11
Фото: ТАСС/AP/Stefan Rousseau
Политический аналитик Александр Асафов заявил, что заявления о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс – спектакль. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт призвал не относиться к данной инициативе всерьез.
"Это создание большого представления, что политика есть и она жива, что достигаются или не достигаются компромиссы по существенным вопросам, что там не один единый монолитный фронт, задача которого отреагировать на резкое падение благосостояния населения и продолжать выполнять внешнеполитические задачи, связанные с подавлением РФ", – сказал он.
Асафов также уверен, что информация, распространившаяся в СМИ, об уничижительном отношении Трасс к королю Карлу III направлена на то, чтобы отвлечь внимание британцев от существующих проблем.
"Не исключаю, что опять начнется шпиономания, начнут кого-нибудь ловить. Это нормальный элемент британской политики", – резюмировал он.
Ранее в Великобритании в парламентский "Комитет 1922" было подано первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия премьер-министру Соединенного Королевства. Поводом для недовольства работой главы кабмина стала представленная Трасс программа по борьбе с экономическим кризисом, основанная на резком сокращении налогов в стране.
Отмечалось, что многие члены британского парламента оказались поставлены перед выбором. Им нужно либо поддержать программу Трасс, но столкнуться с критикой со стороны избирателей, либо выступить против данной программы, но настроить против себя партийное руководство. Публично о несогласии с действиями правительства заявили 12 депутатов-тори.
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