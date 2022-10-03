В парламенте Великобритании попросили провести вотум недоверия Трасс – СМИ

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В Великобритании в парламентский "Комитет 1922" было подано первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия премьер-министру Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, поводом для недовольства работой главы кабмина стала представленная ею программа по борьбе с экономическим кризисом, основанная на резком сокращении налогов в стране.

Отмечается, что публично о несогласии с действиями правительства заявили 12 депутатов-тори, а неофициальным лидером этой группы стал экс-министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. Он убежден, что снижение налогов для наиболее состоятельных граждан в условиях высокой инфляции будет иметь негативные последствия.

В статье также говорится, что многие члены британского парламента оказались поставлены перед выбором. Им нужно либо поддержать программу Трасс, но столкнуться с критикой со стороны избирателей, либо выступить против данной программы, но настроить против себя партийное руководство.

При этом указывается, что по действующим правилам Консервативной партии Трасс пока застрахована от вотума недоверия, поскольку заняла пост главы кабмина только 6 сентября. Однако, говорится в статье, история с экс-премьером Борисом Джонсоном показала, что в случае массового недовольства среди однопартийцев действующие нормы могут быть изменены.

"Другой депутат, попросивший не называть его имени, сказал, что они настолько обеспокоены подходом Трасс, что тоже напишут письмо [руководителю "Комитета 1922"] Грэму Брэйди, чтобы выразить Трасс недоверие как лидеру партии. Несмотря на то, что она освобождена от участия в этой процедуре на год, <...> если будет достаточно других депутатов, желающих сделать то же самое (написать письмо. – Прим. ред.), то правило может быть изменено", – говорится в публикации.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине". Автор статьи отметил, послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений "не внушает оптимизма". В частности, за 12 месяцев в качестве министра иностранных дел она обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами.

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