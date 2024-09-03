Фото: 123RF/zabelin

Харьковское военное кладбище за год боевых действий увеличилось вдвое, пишет RT, ссылаясь на материал польской журналистки Анны Гусарской, который опубликован в газете The Washington Post.

В доказательство своих слов она приложила видео с множественными могилами украинских военных. Таким образом Гусарская обвинила США в медлительности в вопросе помощи Киеву, добавив, что администрация действующего лидера Штатов Джо Байдена должна посмотреть это видео.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

В начале сентября Зеленский заявил, что в ходе 79-й сессии Генассамблеи ООН в последний раз попытается получить у Байдена согласие на удары по РФ.

При этом согласие на использование истребителей F-16 в пространстве над Россией Киеву уже дали Нидерланды. Однако командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявлял, что Украина может "по своему желанию" использовать все ресурсы, предоставляемые Западом, при условии соблюдения гуманитарного права вооруженных конфликтов. Он также утверждал, что США отчасти согласны с таким тезисом.