WSJ: Украина потеряла своих лучших летчиков еще до поставки F-16

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Лучшие летчики Вооруженных сил Украины погибли до того момента, как Запад поставил Киеву первые истребители F-16, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По версии издания, летчик Алексей Меся погиб во время пилотирования истребителя на прошлой неделе, а военнослужащий Андрей Пильщиков умер в августе 2023 года в ходе тренировочного полета. В статье указали, что оба летчика участвовали во встрече с сенаторами США в июне 2022 года и активно выступали за поставки F-16 Украине.

В конце августа на Украине разгорелся скандал после заявления депутата Рады Марьяны Безуглой о F-16. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат потребовал от СБУ и ГБР открыть дело против нее, так как депутат сообщила, что первый истребитель F-16 сбила дружественным огнем ракета ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

О потере Киевом первого истребителя F-16 сообщили американские СМИ 29 августа. Первоначально сообщалось, что причиной крушения якобы стала ошибка пилота. В ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб Месь, который ранее обучался на F-16.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Украина не направляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с уничтожением истребителя.

