Встреча Путина и Орбана, который прилетит на похороны с Горбачевым, не планируется

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Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибудет в Москву на похороны Михаила Горбачева, не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько известно Кремлю, Орбан прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось", – сказал он.

Накануне сообщалось, что посол США в России Джон Салливан примет участие в официальном прощании с Михаилом Горбачевым.

Владимир Путин не сможет принять участие в официальной церемонии прощания с бывшим президентом СССР. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Путина будет занят целый день. В частности, отметил Песков, президент будет проводить совещания, встречи и международный телефонный разговор. Кроме того, Путину необходимо подготовиться к выступлению на дальневосточном форуме.

Путин простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве 1 сентября. Он возложил цветы к гробу политика перед тем, как отправиться в запланированную поездку в Калининград.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер также рассказал, что на церемонии прощания с Горбачевым Германию представит сотрудник посольства в Москве. По его словам, германский посол Геза Андреас фон Гайр получил положительный тест на COVID-19, поэтому не сможет лично присутствовать на прощании.

Последний советский лидер Михаил Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве.