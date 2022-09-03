В Запорожье сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Запорожской области пресекли попытку высадки украинского десанта. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.
"Логического объяснения подобным действиям нет. <...> Украинским боевикам дан отпор. Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих", – приводит слова Рогова РИА Новости.
Он добавил, что для пресечения попытки высадки десанта была задействована авиация. Член главного совета администрации Запорожской области также заявил, что более подробную информацию предоставит Минобороны РФ.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре. Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Генштаб ВСУ признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара
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