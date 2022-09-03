Военный эксперт заявил о подготовке в Эстонии террористов против России

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НАТО готовит в Эстонии диверсантов для провокаций на территории России, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
"Эстония вообще превратилась в диверсионный хаб для подготовки террористов и исполнения террористической асимметричной войны на территории России", – сказал он в интервью изданию "Украина.ру".
По его словам, в Эстонию уже прибыли два батальона Североатлантического Альянса, в основном укомплектованных британцами. Ераносян также заявил, что, используя как предлог ситуацию на Украине, НАТО под руководством Соединенных Штатов расширяет свое присутствие в Эстонии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что под видом обучения украинских солдат Евросоюз будет создавать базы для подготовки террористов, сражающихся на стороне Киева. Так она прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о планах по созданию соответствующих тренировочных лагерей за пределами Украины.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, предложил присвоить специальной военной операции на Украине статус контртеррористической. По словам парламентария, Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма, а киевский режим представляет серьезную угрозу для всех цивилизованных стран.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Пентагон пошел на хитрости, чтобы завербовать новых наемников для Киева
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