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Тренировочная миссия Евросоюза, нацеленная на подготовку военнослужащих Украины, разместится в соседней стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это будет не на Украине, а на территории соседней страны", – заявил он.

По словам Борелля, некоторые страны Европы уже ведут обучение солдат ВСУ. Подготовка проходит в Польше, Великобритании и Франции. Украинских военных также обучают работе с техникой, которая поставляется стране, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тренировочный процесс ЕС по подготовке военнослужащих Украины будет создан с целью обучения террористов. По ее мнению, там будут готовить террористов и боевиков для киевского режима.

Кроме того, Захарова напомнила, что в в начале XX века Европа тоже не поняла суть фашизма, а после осознания стало уже поздно.

До этого стало известно, что 6 крупнейших стран Европы не дали Киеву двусторонних военных обещаний. Исследователи посчитали, что таким образом, военная помощь Украине может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

