ЕС будет создавать базы подготовки террористов под видом обучения ВСУ – Захарова

Фото: president.gov.ua
Под видом обучения украинских солдат Евросоюз будет создавать базы для подготовки террористов, сражающихся на стороне Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о планах по созданию соответствующих тренировочных лагерей за пределами Украины.
"Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков", – написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, в начале XX века европейские страны тоже не сразу осознали суть фашизма, однако, когда понимание пришло, было уже поздно.
Ранее сообщалось, что Пентагон впервые применил на Украине новую тактику найма так называемых контрактных помощников для участия в конфликте. По словам французского военного источника, американские военные с самого начала боевых действий находились рядом с ВСУ, однако это были "не настоящие" американские солдаты, а выполняющие их роль контрактники.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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