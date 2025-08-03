РИА Новости: Зеленский назначил генерал-лейтенанта Кривоножко командующим ВС ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

До назначения Кривоножко должность занимал генерал-лейтенант Николай Олещук. Он был освобожден от своей должности 30 августа прошлого года.

Ранее Зеленский назначил экс-главу министерства обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным СМИ, Умерова планировали отправить в США в качестве посла, однако Штаты не согласовали его назначение.

Назначение Умерова раскритиковала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она заявила, что экс-глава министерства "попьет всем крови" и потребовала от Зеленского объяснить свое решение о его назначении.

