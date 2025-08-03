Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 16:18

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: Зеленский назначил генерал-лейтенанта Кривоножко командующим ВС ВСУ

Зеленский назначил генерал-лейтенанта Кривоножко командующим воздушных сил ВСУ – СМИ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

До назначения Кривоножко должность занимал генерал-лейтенант Николай Олещук. Он был освобожден от своей должности 30 августа прошлого года.

Ранее Зеленский назначил экс-главу министерства обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным СМИ, Умерова планировали отправить в США в качестве посла, однако Штаты не согласовали его назначение.

Назначение Умерова раскритиковала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она заявила, что экс-глава министерства "попьет всем крови" и потребовала от Зеленского объяснить свое решение о его назначении.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика