НАБУ задержало бывшего главу Луганской администрации Гайдая

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего руководителя украинской Луганской областной гражданской администрации Сергея Гайдая. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Предполагается, что Гайдай был задержан по делу депутата Алексея Кузнецова, который подозревается во взятничестве при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ.

По информации журналистов, президент Украины Владимир Зеленский намеревался в ближайшее время назначить Гайдая главой другой области: Ивано-Франковской или Полтавской.

22 июля Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры. При этом западные дипломаты предупреждали о том, что закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз.

На фоне массовых протестов, последовавших за принятием закона, Зеленский заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость НАБУ и САП. Однако украинские СМИ выражали уверенность в том, что протестные акции будут усиливаться, поскольку к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

Кроме того, Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится.