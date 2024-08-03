NYT: в Иране после убийства главы ХАМАС задержали сотрудников сферы безопасности

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Свыше двух десятков сотрудников сферы безопасности задержали в Иране в ходе расследования гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, задержаны были в том числе высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники. Журналисты подчеркнули, что масштаб расследования служит подтверждением "шокирующего" провала иранской системы безопасности.

О смерти главы политбюро ХАМАС стало известно утром 31 июля. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), вместе с Ханией погиб его телохранитель.

По данным СМИ, ракету запустили из другой страны – удар по зданию был нанесен с воздуха. Представители Корпуса уточнили, что глава политбюро группировки погиб в результате удара снарядом малой дальности с боеголовкой, масса которой стаставляла около 7 килограммов.

В КСИР подчеркнули, что эта спецоперация была разработана и проведена Израилем при поддержке США, и заверили, что отомстят за смерть Хании.