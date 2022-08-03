В Швейцарии заявили о нарушении Конституции из-за санкций против РФ

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Введение санкций в отношении России нарушает принцип нейтралитета Швейцарии, прописанный в ее Конституции, заявила пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер.

"Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее Конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна", – приводит ее слова РИА Новости.

Зомер подчеркнула, что UDC, которая является крупнейшей партией швейцарского парламента, выступает против антироссийских ограничений.

3 августа Швейцария приняла седьмой пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки золота и изделий из этого драгоценного материала из России. Кроме того, власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.