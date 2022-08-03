Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня

АР/Taiwan Presidential Office

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань завершился, политик покинула остров на самолете. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецборт вылетел в 13:01 по московскому времени из аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.

По информации японских СМИ, перед вылетом Пелоси шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест. Отмечалось, что китайская сторона сделала американской стороне серьезное представление.

Пекин выразил намерение принять необходимые меры для защиты государственного суверенитета. Также в МИД КНР призвали США соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не идти "по опасному пути".