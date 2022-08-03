Дипломаты РФ отвергли в ООН обвинения в угрозах применения ядерного оружия на Украине

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Ни один из сценариев применения Россией ядерного оружия неприменим к ситуации на Украине, заявил начальник департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов, выступая в штаб-квартире ООН на конференции стран – участниц договора ДНЯО.

"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии", – приводит его слова РИА Новости.

Трофимов подчеркнул, что российская доктрина в этом вопросе предельно ясна: РФ допускает применение ядерного оружия исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений в случае, если под угрозу поставлено существование государства.

Дипломат также указал, что Москва неукоснительно исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума, в том числе применительно к Украине.

Ранее, выступая на обзорной конференции ДНЯО, замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием и действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине. Он сообщил, что Москва позже даст развернутую реакцию на данные обвинения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

