РФ официально уведомила США о предоставлении консульского доступа к Гершковичу – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Россия предоставила консульский доступ к журналисту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже на территории РФ. Об этом российская сторона официально уведомила США, пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с Гершковичем. По информации СМИ, данный визит американского посла стал вторым.

Журналиста обвиняют в сборе сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. По данным российских спецслужб, он делал это по заданию Штатов.

Его задержали 30 марта, по данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

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