Посол США в РФ встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с обвиняемым в шпионаже в РФ американским журналистом Эваном Гершковичем. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По информации издания, данный визит посла США стал вторым. В посольстве Штатов также подтвердили визит, об этом сообщает РИА Новости. До этого СМИ утверждали, что Трейси получила к журналисту консульский доступ.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории РФ. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. 22 июня Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа.

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