Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту WSJ Гершковичу

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Московский городской суд признал законным и утвердил продление ареста корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 23 мая 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 августа 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", – указано в решении суда.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом формате и без слушателей, материалы дела Гершковича находятся в засекреченном статусе. Окончательное решение апелляционного постановления было оглашено в суде уже в открытом режиме.

В суде присутствовали посол США в РФ Линн Трейси и другие сотрудники дипмиссии, а также родители Гершковича, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд продлил до 30 августа арест Гершковичу, о продлении срока ходатайствовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Сотрудники ФСБ задержали журналиста по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории РФ в конце марта 2023 года.

Согласно материалам следствия, Гершкович собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Позже его поместили под стражу. Комментируя свой арест, Гершкович заявил, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что США поддерживают контакт с РФ по вопросу ареста Гершковича. Американская сторона намерена добиться освобождения работника зарубежного издания.



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