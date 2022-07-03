Болгария не оставила возможностей для работы посольства РФ в Софии – Захарова

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Власти Болгарии не оставили возможностей для функционирования российского посольства в Софии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное, <...> а какое-либо функционирование диппредставительства. Оно ведь должно как-то функционировать", – сказала дипломат.

28 июня стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал российского диппредставительства. В МИД РФ заявили, что Россия ответит на данный недружественный шаг Софии, посол страны допустила разрыв дипломатических отношений.

Между тем на днях президент Болгарии Румен Руднев выступил против закрытия посольства России в Софии. Глава государства намерен созвать заседание правительства, чтобы найти пути урегулирования вопроса.

