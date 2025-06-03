Помощник премьера Пакистана Фатеми передал Путину письмо

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Специальный помощник премьер-министра Пакистана Сейд Тарик Фатеми передал через министра иностранных дел России Сергея Лаврова письмо председателя правительства республики Шахбаза Шарифа, которое предназначалось Владимиру Путину. Об этом ТАСС рассказали в пакистанском посольстве.

Встреча Лаврова и Фатеми, во время которой и было передано письмо, состоялась во вторник, 3 июня, в Москве. В диппредставительстве заявили, что в рамках беседы они обсудили недавние события в Южной Азии.

Помимо письма, как заявили в посольстве, специальный помощник премьер-министра Пакистана передал добрые пожелания от Шарифа и намерение властей республики расширить сотрудничество с Россией по разным вопросам, в том числе по энергетике, торговле и другим сферам.

Ранее Пакистан выразил заинтересованность в привлечении России и Китая к расследованию теракта, который произошел 22 апреля в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Тогда неизвестные открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. В результате не менее 27 человек погибли, еще порядка 20 пострадали.

Из-за произошедшего между Пакистаном и Индией возникла напряженность. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф после случившегося предложил организовать международное расследование инцидента.

