Глава МИД Белоруссии Рыженков посетит РФ 9–10 июня

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Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков посетит с официальным визитом Россию 9–10 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

"Состоятся встречи с министром иностранных дел РФ (Сергеем Лавровым. – Прим. ред.), планируется ряд других мероприятий", – приводит ТАСС слова Варанкова.

Ранее Варанков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова договорились "рубить правду-матку топором", произведенным на Минском тракторном заводе.

К такой договоренности дипломаты пришли во время консультаций РФ и Белоруссии по информационным вопросам. Представители ведомств обсудили способы продвижения объективной информации о союзном строительстве и поговорили о совместных проектах.