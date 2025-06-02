Захарова и представитель МИД Белоруссии договорились "рубить правду-матку топором МТЗ"

Фото: vk.com/МИД Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков договорились "рубить правду-матку топором", произведенным на Минском тракторном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.

К такой договоренности дипломаты пришли во время консультаций РФ и Белоруссии по информационным вопросам. Представители ведомств обсудили способы продвижения объективной информации о союзном строительстве и поговорили о совместных проектах.

В своем телеграм-канале Захарова уточнила, что консультации прошли продуктивно и по их окончании белорусский коллега подарил ей топор-колун Belarus.

Ранее Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые тот подарил ему в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами. Их отправили в Большой Московский цирк. Уточняется, что передачу детенышей лично курировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

