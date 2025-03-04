04 марта, 17:32Политика
Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы за подаренных слонят
Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев
Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были подарены в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами.
"Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят", – отметил глава РФ в рамках переговоров.
Животных доставили в Большой Московский цирк в качестве подарка от Мьянмы в январе 2024 года. В МИД РФ тогда подчеркнули, что глава ведомства Сергей Лавров лично курировал передачу слонят.
В ноябре прошлого года Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Среди них – африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, а также двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок.
В свою очередь, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что отправка животных в Пхеньян стала продолжением заданного направления на развитие сотрудничества двух зоопарков.