Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы за подаренных слонят

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Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были подарены в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами.

"Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят", – отметил глава РФ в рамках переговоров.

Животных доставили в Большой Московский цирк в качестве подарка от Мьянмы в январе 2024 года. В МИД РФ тогда подчеркнули, что глава ведомства Сергей Лавров лично курировал передачу слонят.

В ноябре прошлого года Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Среди них – африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, а также двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок.

В свою очередь, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что отправка животных в Пхеньян стала продолжением заданного направления на развитие сотрудничества двух зоопарков.

