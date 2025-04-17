Песков: подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки прекрасно себя чувствуют

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Собаки, подаренные Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына, живут в резиденции президента России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным", – добавил он.

Лидер КНДР подарил собак российскому президенту во время официального визита Путина в Пхеньян в июне прошлого года.

Кроме того, Ким Чен Ын вручил главе РФ белый бюст с изображением российского лидера. Также он подарил Путину картину с его портретом, который, по информации СМИ, художники написали в традиционном корейском стиле "начжон чхильги" – когда на черную лаковую поверхность наносятся кусочки перламутра.

В свою очередь, президент России подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.