Глава МИД Индонезии выступила на ГА ООН с подаренной Лавровым брошью

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди надела брошь, подаренную министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на свое выступление на Генассамблее ООН. Украшение выполнено по аналогии с брошью официального представителя российского ведомства Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подаренная главой МИД РФ Сергеем Лавровым брошь стала частью наряда главы МИД Индонезии Ретно Марсуди при выступлении на Генассамблее ООН", – говорится в сообщении.

Перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН Марсуди обратила внимание на брошь Захаровой, отметив, что украшение ей очень понравилось. Глава индонезийского дипломатического ведомства попросила прислать такую же.

В свою очередь, Лавров ответил, что русские по традиции отдают то, что кому-то понравилось. Позже посол РФ в Индонезии Сергей Толченов передал Марсуди две броши в подарок от главы МИД РФ.

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