Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам в Конституцию

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на момент проведения голосования по поправкам в Конституцию не будет угроз для здоровья россиян при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что статистика заболеваемости и эпидемиологическая обстановка "сейчас достаточно выровнялись". В то же время, по его словам, сохраняется устойчивая тенденция на сокращение выявленных случаев COVID-19.

Более того, Песков подчеркнул, что, по прогнозам специалистов, ко дню голосования эпидемиологическая обстановка в стране должна быть еще лучше, чем на текущий момент.

"На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится", – добавил Песков.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявление смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на дому. Она отметила, что дистанционно совершить волеизъявление смогут те, кто по тем или иным причинам не может выйти из дома.