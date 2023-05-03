В Киеве и пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

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Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и пяти областях Украины. Об этом со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения сообщает ТАСС.

Сирены звучат в Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Согласно данным украинских СМИ, взрывы в Киеве прозвучали уже дважды за ночь. Кроме того, сообщается о взрывах в Днепропетровске.

Ранее стало известно, что американские системы ПВО Patriot прибыли на Украину. Киев получил установки противовоздушной обороны от США, Нидерландов и Германии.

В прошлый раз воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины 1 мая. Впоследствии официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Он сообщил, что все назначенные объекты были поражены, и благодаря удару ВКС РФ была нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ.

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