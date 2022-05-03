В ЕС не исключили отключения от SWIFT новых российских банков

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые отключения от SWIFT российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

"В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно (банки. – Прим. ред.), но они будут", – сказал глава европейской дипломатии в ходе визита в Латинскую Америку.

Он также отметил, что в Евросоюзе ищут способы усилить антироссийские санкции в области энергетики. Речь идет о мерах, затрагивающих импорт нефти из РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

