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Глава МВД ФРГ Ненси Фэзер рекомендовала немцам сделать дома запас продуктов и лекарств на фоне конфликта на Украине. Об этом она заявила газете Handelsblatt.

"Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов", – заявила министр.

Она посоветовала обратиться к списку федерального ведомства по защите населения. В частности, список включает 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов.

Ранее около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Темой ее выступления была Украина. Когда Бербок высказалась в поддержку поставок Киеву тяжелого вооружения, протестующие включили вой сирены и начали выкрикивать слова "лгунья" и "подстрекательница войны".

В конце апреля жители Германии организовали сбор подписей под петицией с требованием к властям прекратить поставки оружия на Украину. Как сообщал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, на тот момент под петицией подписались уже 25 тысяч человек.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. По его словам, именно Россия неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. Также Лавров подчеркнул, что Россия не играет со словами "ядерная война".

