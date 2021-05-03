В Швеции призвали ввести меры против российских дипломатов из-за инцидента в Чехии

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Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк обратился к главе МИД Швеции Анн Линде с предложением принять меры в отношении сотрудников посольства России из-за якобы причастности "российских агентов" к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает RT.



В документе уточняется, что Чехия в связи с данным инцидентом призвала дружественные страны прояснить их позицию. В частности, в Праге допускают проведение акции солидарности, суть которой заключается в высылке из стран – членов ЕС и НАТО "выявленных тайных сотрудников российских спецслужб".

Валльмарк отметил, что реакция Швеции в данном вопросе была сдержанной.

"Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области", – объяснил депутат.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

