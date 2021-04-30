Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

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Убедительных доказательств своей версии событий в Врбетице якобы с участием агентов ГРУ чешские власти не предоставили, заявил бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.

По его словам, его удивило официальное объяснение событий в Врбетице, с которым пришло правительство.

"Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ. То, что Анатолий Чепига с Александром Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, – это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были на складах в Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат", – цитирует Шандора РИА Новости.

Ранее Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения заявил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам. Взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.