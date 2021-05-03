Глава ДНР прокомментировал возможность изменения минских соглашений

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал возможность изменения минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такой поворот событий приведет к резне. Пушилин отметил, что данное предложение выдвигал еще Петр Порошенко.

"Он (Зеленский), как и Петр Порошенко, бредет идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. Границу забрать, а потом все, мы дальше сами разберемся", – сказал глава ДНР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".



"Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом ... или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены", – добавил Пушилин.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский выступал с предложением создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет функционировать параллельно "нормандскому". Он отметил, что к работе такого формата могли бы присоединиться заинтересованные страны.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

