Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет функционировать параллельно "нормандскому". Об этом сообщает RT.

Он отметил, что к работе такого формата могли бы присоединиться заинтересованные страны.

"Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, такие страны проявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Также он подчеркнул, что "нормандский формат" нуждается в модернизации и обновлении.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского о необходимости внесения изменений в Минские соглашения тревожным сигналом. Он подчеркнул, что Москва неоднократно отмечала нацеленность Киева на видоизменение "минского формата", а также то, что такие действия положат ему конец.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.