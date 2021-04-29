Песков выразил надежду, что бои в Донбассе не возобновятся

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Россия надеется, что бои в Донбассе не возобновятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает и такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет", – сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание на неопределенность позиции украинского лидера Владимира Зеленского относительно Минских соглашений и отметил, что даже США указывают Украине на то, что альтернативы этим договоренностям нет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".
Песков назвал такое заявление тревожным сигналом. Он подчеркнул, что Москва неоднократно отмечала нацеленность Киева на видоизменение "минского формата", а также то, что такие действия положат ему конец.
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