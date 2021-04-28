Лавров рассказал об отличии ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Ситуация в Донбассе имеет сходства с событиями, происходившими в Абхазии и Южной Осетии, однако есть и принципиальное различие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. – Прим. ред.) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Он добавил, что тогда обсуждался так называемый документ Медведев – Саркози, однако он так и не был подписан главой Грузии.
Николя Саркози, бывший в то время президентом Франции, отправился в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили, однако грузинский лидер вычеркнул из соглашения ключевые положения и только после этого поставил свою подпись.
"Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности", – сказал Лавров.
Глава российского МИД отметил, что ситуация с соглашениями по Донбассу отличается. Документ, который на протяжении 17 часов обсуждали и согласовывали европейские лидеры, через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо изменений и сомнений, что его положения необходимо выполнять.
Ранее Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе. Он отметил, что конфликта можно и нужно избежать, однако сейчас складывается впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский готов потакать неонацистам и ультрарадикалам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: