Лавров рассказал об отличии ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

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Ситуация в Донбассе имеет сходства с событиями, происходившими в Абхазии и Южной Осетии, однако есть и принципиальное различие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. – Прим. ред.) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Он добавил, что тогда обсуждался так называемый документ Медведев – Саркози, однако он так и не был подписан главой Грузии.

Николя Саркози, бывший в то время президентом Франции, отправился в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили, однако грузинский лидер вычеркнул из соглашения ключевые положения и только после этого поставил свою подпись.

"Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности", – сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что ситуация с соглашениями по Донбассу отличается. Документ, который на протяжении 17 часов обсуждали и согласовывали европейские лидеры, через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо изменений и сомнений, что его положения необходимо выполнять.

Ранее Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе. Он отметил, что конфликта можно и нужно избежать, однако сейчас складывается впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский готов потакать неонацистам и ультрарадикалам.