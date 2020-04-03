Политолог связал увольнение трех губернаторов РФ с критикой из-за коронавируса

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский предположил, что увольнение губернаторов Камчатки, Архангельской области и Республики Коми связано с критикой из-за коронавируса, передает ИА "НСН".
"Мое мнение, что это связано, прежде всего, с ситуацией с коронавирусом. Решение принималось именно исходя из того, что власть региона не может обеспечить достаточный уровень действий по эффективной защите населения от распространения вируса", – заявил политик.
При этом Потуремский не стал давать прогнозов относительно других претендентов на отставку в нынешней ситуации.
За минувшие сутки главы сразу трех регионов России подали заявления об отставке. Так, сложили свои полномочия губернатор Камчатки Владимир Илюхин, глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность нового главы региона назначен Владимир Солодов. До сих пор он руководил правительством Якутии. О преемниках других губернаторов пока неизвестно.
В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.
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