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Президент США Дональд Трамп пообещал "грандиозный вечер" во вторник, 4 марта. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Truth Social.

"Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу все как есть!" – указал американский лидер.

Между тем 28 февраля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла перепалка. Они должны были подписать сделку между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, из-за чего подписание было сорвано.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский показал полное отсутствие дипломатических способностей.

По мнению американских журналистов, ссора в Белом доме может стать переломным моментом в истории украинского конфликта, знаменуя конец коллективного Запада.

