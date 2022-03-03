В Белоруссии проходят переговоры России и Украины

Фото: телеграм-канал Russia in Belarus

В Белоруссии стартовали переговоры России и Украины. Встреча проходит в Брестской области республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Белоруссии.

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров накануне, 2 марта. Ее глава, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для украинской стороны был организован коридор безопасности для перелета на встречу.

Состав российской делегации не изменился с первого раунда переговоров. Помимо Мединского, в Белоруссию прибыли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи Мединский подчеркнул, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.