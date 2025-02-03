Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

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Президент США Дональд Трамп намеревается провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

"Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов", – отметила она.

Трамп также заявил, что планирует затронуть вопросы, касающиеся контрабанды фентанила из Китая в США, а также ситуации с Панамским каналом.

Между тем американский лидер неоднократно заявлял о намерении вернуть Панамский канал в собственность США. Американский лидер критикует высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и выражает свое недовольство тем, что канал якобы контролируется Китаем.

Госсекретарь США Марко Рубио уже посетил Панаму с рабочим визитом, в ходе которого заявил, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

После переговоров с Рубио президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс – один путь".