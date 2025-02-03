Трамп заявил о большом прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине

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В вопросе урегулирования украинского конфликта был достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

Ранее Трамп указал, что США ведут с Россией серьезное обсуждение о завершении украинского конфликта. Говоря о перспективе разговора с Владимиром Путиным, он уточнил, что в ходе общения, возможно, получится сделать "что-то существенное".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижек по вопросу организации контактов между Россией, США и Украиной пока нет. Политик связал слова Трампа с процессом внутреннего планирования в Вашингтоне.