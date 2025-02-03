Медведев заявил, что деньги США для Украины осели в карманах воров

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Деньги Украины осели в карманах воров, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что 100 миллиардов американских долларов якобы не дошли до Киева. Именно эти деньги, по предположению зампреда Совбеза РФ, разошлись по карманам "воров" в американском Минобороны, ЦРУ, на предприятиях ВПК, а также в самой Украине.

"Что дальше? А ничего. Воры помилуют сами себя", – отметил он.

Попытки расследовать деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), а также судьбу денег, которые предназначались Украине, ни к чему не приведут, добавил политик.

"Посетуют, погрозят кулаком, послушают в сенате, уволят непричастных и… все", – указал Медведев.

Ранее USAID заморозило проекты, направленные на оказание помощи Киеву, включая сферы здравоохранения, так как США распорядились временно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи. Украина была потрясена этим решением, писали американские СМИ.

