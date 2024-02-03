Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей и военных в результате ударов США

Фото: 123RF/butenkow

Авиаудары США по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военных, а также нанесли большой ущерб государственной и частной собственности, сообщили в министерстве обороны арабской страны.

В ведомстве подчеркнули, что американские оккупационные войска совершили неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов в Сирии и возле сирийско-иракских границ.

Кроме того, в Минобороны Сирии заявили, что у этих ударов нет никаких оправданий, они являются лишь попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории Сирии и Ирака, сообщив, что под бомбардировку попали командные, оперативные и разведывательные центры, склады ракет и беспилотников, а также объекты логистической и боевой цепи поставок Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Пока американская сторона не располагает точными данными по количеству убитых и раненых боевиков. Армия США подвергла бомбардировке в общей сложности семь объектов, четыре из которых находятся в Сирии, а оставшиеся – в Ираке. Всего операция длилась около 30 минут, были поражены более 85 целей.

Авиаудары были совершены в ответ на недавнюю атаку на военную базу США в Иордании, в результате которой трое американских военнослужащих погибли и еще несколько пострадали.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты проиранских группировок. Он подчеркнул, что Вашингтон будет готов ответить на любые атаки по американским гражданам.

Президент США планирует объявить о начале вторжения в Иран – СМИ